Agostinelli: «Maldini da attaccante non mi piace! Quello di Cagliari è un campo complicato, la Lazio dovrà…»
Andrea Agostinelli, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla gara di Cagliari e non solo: le sue parole
Andrea Agostinelli, ex giocatore della Lazio, ha parlato per RadioSei delle difficoltà che la squadra biancoceleste dovrà affrontare nella 26a giornata di Serie A nella gara contro il Cagliari.
CAGLIARI-LAZIO – «Il Cagliari non vorrà rifare una brutta figura davanti ai propri tifosi, quello è un campo complicato. È una partita in cui devi correre, devi starci a livello fisico. Poi a livello tattico è una squadra che le proprie certezze ne ha. Fuoricasa segna poco e subisce poco, è rimasta a galla con la propria fase difensiva».
Ultimissime Lazio LIVE: il club smentisce voci di cessione, i convocati di Sarri per il Cagliari
PALESTRA E POSSIBILI SCELTE DI SARRI – «Mettendo Pellegrini su Palestra c’è maggiore precauzione nella fase difensiva. Da quella parte loro spingono, c’è anche Zappa che attacca. Tra Romagnoli e Provstgaard credo che sarà il primo a muoversi sul centro-destra avendo maggiore esperienza».
CENTROCAMPI – «Credo che sia giusto in questo momento pensare alle scelte anche in relazione alla Coppa Italia. Quella con l’Atalanta è la gara che può darti una speranza di cambiare una stagione».
MALDINI – «Maldini ed il riscatto a 14 milioni di euro? Sta migliorando, ma questa posizione di attaccante centrale non mi convince. Da un centravanti voglio anche che tiri in porta, mentre le sue caratteristiche sono diverse».
