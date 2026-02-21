Connect with us

Agostinelli: «Maldini da attaccante non mi piace! Quello di Cagliari è un campo complicato, la Lazio dovrà…»

Published

1 ora ago

on

By

Agostinelli
Agostinelli

Andrea Agostinelli, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla gara di Cagliari e non solo: le sue parole

Andrea Agostinelli, ex giocatore della Lazio, ha parlato per RadioSei delle difficoltà che la squadra biancoceleste dovrà affrontare nella 26a giornata di Serie A nella gara contro il Cagliari.

CAGLIARI-LAZIO – «Il Cagliari non vorrà rifare una brutta figura davanti ai propri tifosi, quello è un campo complicato. È una partita in cui devi correre, devi starci a livello fisico. Poi a livello tattico è una squadra che le proprie certezze ne ha. Fuoricasa segna poco e subisce poco, è rimasta a galla con la propria fase difensiva».

PALESTRA E POSSIBILI SCELTE DI SARRI – «Mettendo Pellegrini su Palestra c’è maggiore precauzione nella fase difensiva. Da quella parte loro spingono, c’è anche Zappa che attacca. Tra Romagnoli e Provstgaard credo che sarà il primo a muoversi sul centro-destra avendo maggiore esperienza».

CENTROCAMPI – «Credo che sia giusto in questo momento pensare alle scelte anche in relazione alla Coppa Italia. Quella con l’Atalanta è la gara che può darti una speranza di cambiare una stagione».

MALDINI – «Maldini ed il riscatto a 14 milioni di euro? Sta migliorando, ma questa posizione di attaccante centrale non mi convince. Da un centravanti voglio anche che tiri in porta, mentre le sue caratteristiche sono diverse».

×