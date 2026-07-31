Agostinelli: «Gattuso ha personalità, mi piace! Mercato? Serve pazienza»

L’ex Lazio Andrea Agostinelli ha commentato le calde tematiche relative al mondo attuale biancoceleste

Un’analisi sul presente e sul futuro della Lazio arriva da Andrea Agostinelli, ex calciatore biancoceleste intervenuto ai microfoni di Radiosei. Nel corso del suo intervento, quest’ultimo ha parlato del carattere e della personalità di Gennaro Gattuso, chiamato a gestire una situazione delicata, soffermandosi anche sulle difficoltà del mercato e sulle poche possibilità a disposizione della società. Secondo l’ex Lazio, l’unica vera svolta potrebbe arrivare attraverso una possibile cessione del club.

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GATTUSO – «Gattuso ha una personalità ben definita e una delle cose che apprezzo maggiormente è il fatto che non si lasci influenzare da ciò che arriva dall’esterno, un aspetto fondamentale. Questo diventa ancora più importante nella gestione dello spogliatoio e il caso Taylor ne è una dimostrazione. Un calciatore guarda soprattutto a come l’allenatore si comporta con il giocatore più rappresentativo della squadra: da lì nasce il rapporto di fiducia con tutto il gruppo, anche se naturalmente possono esserci delle situazioni particolari».

MERCATO – «Il mercato della Lazio sta evidenziando quanto sia complicata la situazione. Qualche operazione verrà sicuramente fatta, ma servirà pazienza. Se confrontiamo l’ipotetica formazione attuale con quella della passata stagione, il valore complessivo della squadra sembra essere sceso: dal nono posto conquistato lo scorso anno si potrebbe passare a una posizione tra l’undicesimo e il dodicesimo posto. Oggi la Lazio appare più debole rispetto alla scorsa annata, anche se mi auguro che riesca a partire bene e a farmi cambiare idea».

CESSIONE CLUB – «Sono sempre più convinto che, a questo punto, l’unica vera soluzione per cambiare scenario possa essere la cessione della società e un nuovo passaggio di proprietà. Quando mancano risorse economiche, bisogna spesso aspettare le ultime occasioni del mercato, puntare su prestiti e affidarsi anche a un pizzico di fortuna. Questa è la realtà del momento: i tifosi la percepiscono e infatti non sembrano più attendere con grande entusiasmo le notizie sul mercato».

