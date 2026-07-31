Ivanovic in panchina per novanta minuti con il Benfica: croato vicino alla squadra di Gattuso?

Ivanovic sempre più vicino alla Lazio? Per lui nessuno spazio nel successo contro il San Gallo del Benfica: cosa filtra sul centravanti

Il Benfica supera agevolmente il San Gallo e conquista l’accesso alla fase successiva delle qualificazioni alla prossima Europa League. Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata in Svizzera, la formazione portoghese si è imposta con un netto 5-0, trascinata dalla rete di Clément Lenglet e dalla straordinaria quadripletta di Vangelis Pavlidis.

Il prossimo ostacolo sul cammino europeo del Benfica sarà rappresentato dagli Hearts. Una serata perfetta per la squadra allenata da Marco Silva, ma non per Franjo Ivanovic, obiettivo di mercato della Lazio per rinforzare il reparto offensivo.

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Ivanovic novanta minuti trascorsi in panchina

Il centravanti croato non è stato utilizzato nella sfida di ritorno. Se all’andata aveva ricevuto uno spezzone nel finale, questa volta Ivanovic è rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti.

Quando Marco Silva ha deciso di richiamare Pavlidis, assoluto protagonista della partita, la scelta è ricaduta sul nuovo acquisto Jhon Durán. Un segnale importante sulle attuali gerarchie offensive del Benfica, all’interno delle quali il classe 2003 rischia di trovare uno spazio molto limitato.

Ivanovic cerca un progetto da protagonista

Ivanovic non vuole vivere una stagione da semplice alternativa. L’attaccante punta a giocare con maggiore continuità e cerca una squadra pronta a garantirgli un ruolo concreto all’interno delle rotazioni come potrebbe essere quella biancoceleste.

Questo aspetto potrebbe favorire la Lazio, che ha già chiesto informazioni e continua a valutare la possibilità di un trasferimento in prestito. Il club biancoceleste dovrebbe però convincere il Benfica, maggiormente orientato verso una soluzione economicamente più vantaggiosa e meno favorevole a una cessione esclusivamente temporanea.

La pista resta viva ma la concorrenza aumenta

Il nome di Ivanovic rimane nella lista della dirigenza capitolina, impegnata nella ricerca di un nuovo centravanti da consegnare a Gennaro Gattuso. La panchina contro il San Gallo può rappresentare un segnale favorevole per le società interessate, ma non rende automaticamente semplice l’operazione.

La Lazio continua quindi a osservare la situazione. Ivanovic vuole tornare protagonista e al Benfica rischia di essere chiuso dalla forte concorrenza, ma per portarlo a Formello serviranno condizioni favorevoli e una decisa accelerazione.