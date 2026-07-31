Keita Baldé, ex giocatore della Lazio, può considerarsi out dal progetto tecnico del Monza. Lo rivela l’ad Mauro Baldissoni

Il percorso di Keita Baldé con la maglia del Monza è giunto definitivamente ai titoli di coda. L’ex giocatore della Lazio, arrivato nel club lombardo nel febbraio del 2025 dopo la parentesi con il Sivasspor, dovrà adesso cercare una nuova sistemazione. La notizia è stata confermata direttamente in sede di conferenza!

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L’annuncio di Mauro Baldissoni durante la presentazione di Ivan Juric

Il futuro dell’attaccante è stato delineato senza mezzi termini in occasione della presentazione ufficiale del nuovo allenatore Ivan Juric. A fare chiarezza sulla posizione del giocatore ci ha pensato l’amministratore delegato Mauro Baldissoni, svelando le strategie della società in vista della prossima stagione.

L’esubero offensivo non rientra nei programmi tecnici del club. La dirigenza e l’entourage del calciatore sono attualmente al lavoro per trovare una soluzione rapida e soddisfacente che permetta all’attaccante di ripartire altrove e trovare continuità sul campo verde. Le parole dell’ad riprese da TMW:

«Su di lui sono solo valutazioni tecniche, niente di personale, non fa parte del progetto tecnico. Bravissimo ragazzo e molto professionale, cercheremo di trovare insieme la soluzione migliore per tutti».