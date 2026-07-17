Agostinelli: «Gattuso necessita di un trequartista! Zaccagni? Non credo possa essere adattato»

Andrea Agostinelli ha espresso le proprie considerazioni in merito alla preparazione attuale condotta dalla Lazio. Le parole

Ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli ha commentato l’attuale preparazione della Lazio sotto la guida di Gennaro Gattuso. Le osservazioni hanno toccato sia l’approccio tattico del nuovo tecnico, sia il rendimento di alcuni singoli calciatori durante le sedute estive. L’ex biancoceleste ha sottolineato l’importanza di questo periodo di lavoro per costruire un gruppo coeso e pronto ad affrontare le sfide della prossima stagione, evidenziando segnali positivi e aree di miglioramento! Ecco quanto espresso:

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TREQUARTISTA – «Non c’è dubbio che, se Gattuso vuole dare un’impronta tattica precisa alla stagione, serva un trequartista dal mercato. Tuttavia, è chiaro che prima valuterà ciò che ha già a disposizione in rosa e poi prenderà le sue decisioni».

SINGOLI – «Al momento sta lavorando con questo sistema di gioco, ma nulla gli impedisce di orientarsi in altre soluzioni. Personalmente, vedrei bene anche Taylor in quella zona del campo, magari affiancato da Cataldi e Rovella davanti alla difesa. Quanto a Zaccagni, non credo possa essere adattato: ha bisogno di spazi aperti e velocità per esprimere al meglio le sue qualità».

ESTERNO DESTRO OFFENSIVO – «Per l’esterno destro offensivo tutto dipenderà dai tempi di recupero di Isaksen. Se dovesse rientrare solo tra settembre e ottobre, la Lazio non interverrà sul mercato e adatterà altri giocatori, come Noslin, in quella zona. In caso di emergenza, potrebbe anche essere utilizzato Lazzari in quel ruolo».