Calciomercato
Galassi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio! La nota della società
Ora è anche ufficiale! Il giovane Bruno Galassi intraprenderà un’avventura alla Lazio. Il comunicato odierno
La Lazio entra nel vivo del calciomercato estivo annunciando un nuovo rinforzo: il giovane Bruno Galassi, classe 2007, arriva dal Real Madrid. Il club biancoceleste ha diffuso la notizia tramite un comunicato ufficiale, sottolineando l’importanza di investire sui talenti del futuro. Galassi rappresenta un acquisto strategico con l’obiettivo di crescere all’interno del progetto tecnico della Lazio e sviluppare le sue qualità in vista delle prossime stagioni, rafforzando la base dei giovani promettenti del club! Vi riportiamo il comunicato:
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COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente, con una percentuale sulla futura rivendita, i diritti del contratto sportivo del calciatore Bruno Galassi, proveniente dal Real Madrid Club de Fútbol».
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