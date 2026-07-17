Il dolore di Silvio Baldini: addio alla figlia Valentina. La Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa

Lutto nel mondo del calcio: si è spenta Valentina, la figlia di Silvio Baldini. La Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa

Un’ondata di profonda commozione ha travolto il calcio italiano in queste ore, in seguito alla tragica scomparsa di Valentina Baldini, figlia di Silvio Baldini, Commissario tecnico dell’Italia U21. La giovane, venuta a mancare a soli trent’anni, lottava fin dalla nascita contro la tetraparesi spastica, una patologia neurologica complessa che ne ha segnato la vita quotidiana. La perdita ha suscitato immediata vicinanza da parte di colleghi, tifosi e addetti ai lavori, unendo l’intero movimento calcistico nel dolore.

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Priorità alla famiglia e alla vita privata

Per Baldini, la cura dei propri affetti e la stabilità familiare sono sempre stati elementi fondamentali, prima di ogni impegno professionale sul campo. In queste ore, l’attenzione collettiva è tutta rivolta alla sofferenza di un padre che ha perso una presenza centrale nella propria vita. La tragedia trascende ogni dinamica agonistica e richiama alla centralità dei valori umani nel mondo dello sport.

Il cordoglio della Lazio

Anche la Lazio si è unita al lutto, esprimendo vicinanza e solidarietà a Silvio Baldini e alla sua famiglia in un momento di dolore così intenso e personale, sottolineando come la comunità calcistica sappia stringersi attorno ai propri protagonisti anche fuori dal rettangolo verde. Di seguito vi riportiamo la nota della società:

COMUNICATO – «La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’allenatore dell’Italia Under 21 e ad interim della Nazionale maggiore, Silvio Baldini, per la scomparsa della figlia Valentina.

In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori si stringono con affetto attorno alla famiglia».