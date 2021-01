Agente Insigne sbotta: «In campionato Lorenzo metterà a tacere qualche cretino»

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato del rigore sbagliato dal capitano del Napoli nella Supercoppa contro la Juventus

ORE DIFFICILI POST SUPERCOPPA – «Non sono state facili, ma adesso è tutto passato. Bisogna guardare avanti con ottimismo. C’è un campionato in cui Lorenzo ha fatto il protagonista e farà stare zitto qualche cretino che apre la bocca solo per fargli prendere aria. Quando dici che non è un giocatore che il Napoli pensa, perché ha sbagliato un calcio di rigore? Ma stiamo scherzando? Abbiamo attaccato in quel modo Baggio dopo il Mondiale? Che dobbiamo dire str****te?!».