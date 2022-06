Agente Birindelli: «Sarebbe felice di giocare in un club così importante»

Marco Piccioli, agente tra gli altri di Samuele Birindelli, ha parlato dell’interessamento della Lazio per il giocatore

Nella giornata di ieri è rimbalzata la voce di un possibile interessamento della Lazio per Samuele Birindelli, terzino del Pisa che si è messo in mostra in Serie B, nel caso partisse Hysaj. Marco Piccioli – agente del giocatore – fa chiarezza a Il Tempo.

«La Lazio non mi ha contattato personalmente, ma non escludo che ci possa essere stato un contatto tra società. Lui ovviamente sarebbe molto felice di giocare in un club così importante».