Calciomercato Lazio, Hysaj verso l’addio. Piace Birindelli

Calciomercato Lazio, la deludente stagione di Hysaj potrebbe portare all’addio: Samuele Birindelli del Pisa primo nome sulla lista

Le strade tra la Lazio e Hysaj potrebbero separarsi dopo un solo anno. La stagione non esaltante del terzino albanese induce Tare e Sarri a delle importanti riflessioni. Tra i nomi fatti nei giorni scorsi, da Emerson Palmieri del Chelsea, Javi Galan del Celta Vigo, Nico Schulz del Borussia Dortmund e Fabiano Parisi dell’Empoli, è spuntata a sorpresa la prepotente candidatura di Samuele Birindelli.

Il Corriere dello Sport riporta come il figlio d’arte (il padre fu un grande terzino della Juve) si è messo in mostra con il Pisa nell’ultima stagione e rientra perfettamente nei parametri ricercati dalla nuova Lazio. Giovane (è un classe ’99), capace di giocare in tutti i ruoli della difesa e soprattutto abbordabile dal punto di vista economico (costa 4-5 milioni di euro). Tare non teme la concorrenza di Sassuolo e Verona e prepara l’affondo.