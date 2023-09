Addio Napolitano, a causa della morte dell’ex presidente della Repubblica la Lega ha imposto un minuto di silenzio su tutti i campi

A causa della morte dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, deceduto in queste ultime ore a 98 anni la Lega ha preso un importante decisione. In questo weekend sui campi di serie A verrà rispettato un minuto di silenzio, in ricordo dell’ormai ex politco.