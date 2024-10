Acquafresca a Cagliarinews24.com: «Nazionale? Il torneo in Germania è andato veramente male. Ma l’Italia ha tanti giovani bravi»

Le parole di Acquafresca sull’andamento della Nazionale italiana e non solo. Le sue dichiarazioni

Infine un passaggio sulla Nazionale azzurra, in enorme ripresa dopo la grande delusione all’Europeo. Cosa è cambiato nell’Italia? Pensa che ora si veda davvero la mano di Spalletti oppure siano le scelte fatte dal CT che hanno dato una svolta rispetto al torneo in Germania?

«In Nazionale il tempo per lavorare sul campo è sempre poco ma non si può sapere se con questa squadra attuale si sarebbe fatto meglio all’Euroepo. Il torneo in Germania è andato veramente male ma l’importante è ripartire con il lavoro e con le idee, l’Italia ha tanti giovani bravi»

INTERVISTA COMPLETA DI ACQUAFRESCA A CAGLIARINEWS24