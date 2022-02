Acerbi, tra ritorno in campo e futuro: domani vertice all’Olimpico?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La situazione di Francesco Acerbi è senza alcun dubbio una delle più delicate in casa Lazio. Non solo condizioni fisiche, ma anche futuro, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Il difensore continua a svolgere un lavoro personalizzato e il suo ritardo di condizione e inevitabile, visti i 45 giorni di stop. Un infortunio che è l’emblema di una stagione difficile, dove è arrivata anche la contestazione degli ultras. Ed ecco che domani all’Olimpico dovrebbero esserci anche Federico e Andrea Pastorello, i suoi procuratori. Può essere l’occasione giusta per parlare di un rinnovo che appare complicato. Il futuro del difensore resta in sospeso. E l’Inter dell’ex Inzaghi sarebbe alla finestra.