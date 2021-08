Acerbi punta la nuova stagione: il countdown sui social FOTO

Francesco Acerbi ha iniziato il countdown per la nuova stagione, postando una foto sui suoi profili social

È tempo di tirare le somme, in casa Lazio. Nonostante il mercato sia ancora nel vivo e la squadra di Sarri non definita, l’inizio della Serie A è imminente e i giocatori biancocelesti non vedono l’ora di tornare in campo, davanti al pubblico.

Tra questi, ovviamente, non può mancare Francesco Acerbi che – sul suo profilo Twitter – ha fatto partire il conto alla rovescia: «-6».