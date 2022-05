Acerbi, la Sampdoria è la sua vittima preferita: i numeri

Acerbi ha nella Sampdoria una delle sue vittime preferite. A dirlo sono i numeri del difensore dei biancocelesti

Tra l’altro, contro lo Spezia l’ex centrale del Sassuolo ha segnato il suo quarto gol in questo

campionato. Un traguardo importante per lui, che non ha mai fatto meglio in una singola stagione. Inoltre, come sottolineato dalle statistiche della Lega di Serie, sono quattro i centri del biancoceleste con la Samp, che è la sua vittima preferita nella competizione, oltre ad essere la formazione contro cui ha ottenuto più successi nella massima serie, ossia ben 10.