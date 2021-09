Acerbi, il Cagliari una delle sue vittime preferite: i numeri

Acerbi ha nel Cagliari una delle sue vittime preferite in campionato: ecco i numeri del difensore con gli isolani

Acerbi è senza alcun dubbio uno dei protagonisti più attesi di Lazio Cagliari, match in programma domani allo stadio Olimpico. E il difensore tra l’altro ha negli isolami una delle sue vittime preferite.

Infatti, come rivelato dalle statistiche pre partita della Legga Serie A, il difensore ha realizzato tre gol contro i sardi in n Serie A TIM e solo contro la Sampdoria ha fatto meglio (quattro). L’ultima rete del difensore classe ’88 in campionato risale però al gennaio 2020, ossia quella contro la Roma.