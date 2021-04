Acerbi: «Non sono soddisfatto, non possiamo calare così»

Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro il Benevento: le sue parole

GARA – «Era importante vincere, ma non possiamo perdere la concentrazione e rischiare così tanto. Io non sono soddisfatto, forse nemmeno i miei compagni: abbiamo mollato in una partita vinta. Rischiare il pari non va bene per una squadra come la nostra. C’è un po’ di rammarico anche se abbiamo vinto, compromessi dal punto di vista mentale. Ci servirà da lezione».

CHAMPIONS – «Siamo lì, le prossime gare non saranno facili, ma sappiamo che non dobbaimo sbagliare. Andremo a Napoli sapendo che ogni gara è una finale. Ora è importante arrivare al quarto psoto, dobbiamo fare tanti punti affinchè questo accada: il calcio è strano, non ci sono risultati sicuri ma abbiamo davanti squadre importanti che sbagliano poco».

CALO CONCENTRAZIONE – «Il caloè normale, ma troppo superficiale perchè stavamo sul 3-0. Puoi gestire, ma una partita del genere non può mai andare così».

NAPOLI – «Partita di fuoco, abbiamo sempre fatto fatica col Napoli, ma ce la giovhiamo perchè siamo forti come loro».