Acerbi si scalda: chance contro l’Austria? Chiellini è in dubbio

Giorgio Chiellini, forfait contro l’Austria? Mancini ha già pronto il sostituto in caso non ce la facesse. Chance per Acerbi?

In casa Italia si pensa già al futuro: sabato sera c’è la sfida contro l’Austria. Ancora in dubbio Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi, entrambi alle prese con problemi muscolari. Per sostituire il centrale, si scalda a Francesco Acerbi.

Come ha rivelato Sky Sport, qualora non dovessero recuperare dai rispettivi problemi, si andrebbe infatti verso lo schieramento dal 1′ Di Lorenzo e Acerbi. L’ipotesi più probabile, al momento, sembra quella di un loro forfait.