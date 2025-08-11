Abbonamenti Lazio, a un passo quell’incredibile traguardo: l’ultima rilevazione certifica l’incredibile supporto del popolo biancoceleste

Mentre il calciomercato estivo è stato turbolento e avaro di colpi, il vero, grande acquisto della Lazio si conferma ancora una volta il suo pubblico. La risposta degli spalti è stata travolgente, un’iniezione di fiducia fondamentale per la squadra di Maurizio Sarri. Siamo entrati nel rush finale della campagna abbonamenti, con gli ultimi dieci giorni a disposizione dei tifosi per assicurarsi un posto allo Stadio Olimpico. La scadenza è fissata per le 23:59 del 20 agosto e, stando ai dati attuali, l’entusiasmo è alle stelle.

Ad oggi, sono state sottoscritte oltre 27.400 tessere, un numero che non solo certifica il grande amore per i colori biancocelesti, ma che ha già permesso di superare il dato registrato nella stagione 2009-10. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il podio delle migliori campagne abbonamenti dell’era Lotito è ormai a un passo. Il traguardo di quota 30 mila non è irraggiungibile e ogni abbonamento in più rappresenta una spinta fondamentale per una squadra che, quest’anno, concentrerà tutte le sue energie sul campionato e sulla Coppa Italia, senza le distrazioni delle competizioni europee.

Ciò che rende questo risultato ancora più significativo è il contesto in cui è maturato. Né le polemiche societarie né un mercato inizialmente bloccato hanno potuto scalfire la passione e la fede biancoceleste. I tifosi hanno risposto presente, dimostrando un attaccamento che va oltre le contingenze. Un fattore decisivo è senza dubbio l’attesa per il derby con la Roma, in programma già alla quarta giornata, un appuntamento che nessun laziale vuole mancare. La società, al momento, ha deciso che la campagna non verrà riaperta a settembre, rendendo questi ultimi giorni l’unica finestra disponibile.