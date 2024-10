Abbonamenti Lazio: il messaggio del club per i tifosi (VIDEO)

Abbonamenti Lazio, la campagna è ancora aperta. La terza fase chiude venerdì, il club ha mandato un messaggio ai tifosi

La terza fase della campagna abbonamenti in casa Lazio chiude venerdì 18 ottobre alle ore 23:59. Il club ha mandato un messaggio ai propri tifosi, nel video postato sui social, viene lanciato il motto: “è più bello esserci”.

Al momento in Serie A i biancocelesti vantano una media di oltre 40.000 spettatori a partita, la quinta squadra in Italia per presenze allo Stadio Olimpico.