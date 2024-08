Abbonamenti Lazio 2024/25, nuova RIAPERTURA? L’idea della società è questa: i DETTAGLI

Abbonamenti Lazio 2024/25, nuova riapertura in vista? Questa è l’idea della società biancoceleste: tutti i dettagli

Il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha spiegato ai microfoni ufficiali del club che è di 27.800 il numero di tessere sottoscritte per gli abbonamenti per la stagione 2024/25. Un dato che però potrebbe solo essere temporaneo.

Non si può infatti escludere che il club decida di riaprire nuovamente la campagna per qualche giorno subito dopo la gara contro il Milan, in programma sabato 31 agosto.