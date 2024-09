Abbonamenti Europa League Lazio, Canigiani: «Prezzi BASSI. Il dato al momento è QUESTO». Le parole del responsabile del marketing

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Marco Canigiani ha parlato della campagna abbonamenti della Lazio per le partite di Europa League. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Partiamo già da 16mila abbonamenti in Europa League, perché sono circa 16mila quelli che hanno fatto l’abbonamento Global, se ne stanno aggiungendo circa 1500 e per me si potrà arrivare a circa 20000 totali, che potrebbe essere un ottimo risultato mai raggiunto. Per gli abbonamenti la curva è a 55€, è un prezzo di 13,50 a partita per i settori popolari. L’abbonamento si può pagare in tre rate senza interessi, l’abbonamento è molto conveniente. Nel nostro caso è possibile fare anche il cambio nominativo e molte altre società non lo fanno. Tredici euro a partita lo trovi forse nei campi di promozione».