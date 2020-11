Abbate: «Purtroppo ci sono nuovi positivi in casa Lazio»

Alberto Abbate ha parlato ai microfoni di Radiosei nel primo pomeriggio.

Nel corso del pomeriggio sulle frequenze di Radiosei ha parlato il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate, che ha fatto il punto sul momento Lazio, in vista della partitissima con la Juventus, in programma domenica pomeriggio alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match è valevole per la settima giornata di campionato.

«Alla luce dei test sierologici fatti nella giornata di ieri Strakosha, Luis Alberto, Leiva e Immobile dovrebbero essere in campo già dopodomani contro la Juventus. Si attendono le conferme dei test di oggi. Mi fa sorridere che la Lazio non abbia comunicato nulla mentre Luis Alberto abbia ufficializzato sui social di essere guarito, la stessa cosa ha fatto la moglie. Chi in porta contro la Juventus qualora l’albanese fosse disponibile? Secondo me non ha senso che Strakosha rientri domenica, credo giocherà Reina, che tra l’altro è in un momento d’oro, poi se ne riparlerà dopo la sosta. Purtroppo ho conferme sul fatto che ci siano nuovi positivi».