Abbate a Radiosei: «Luis Alberto? Lotito sta tirando troppo la corda e allo spagnolo HA CHIESTO questo»

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista del Messaggero Abbate, il quale fa il punto sulla Lazio soffermandosi in particolare su Luis Alberto

PAROLE – Siamo in attesa della mezzanotte perché ancora non è stata esercitata l’opzione unilaterale da parte di Kamada.

La Lazio si dice tranquilla, sostiene che il giocatore le abbia comunicato che eserciterà questa clausola. Kamada in questo momento è in Giappone, speriamo che vada tutto per il meglio. Nella sostanza l’accordo verbale c’è, si sono stretti la mano martedì sera per un triennale“.

“Luis Alberto, questione delicata. Lotito sta tirando tantissimo la corda, ha rifiutato 11 milioni, ma l’Al-Duhail non vuole andare oltre e minaccia di tirarsi indietro. Strategie delle parti, Lotito sta chiedendo allo spagnolo di rinunciare a delle pendenze che ha con il club. In soldoni, la cifra offerta non lo soddisfa e allora, chiede al giocatore di rinunciare ad alcuni bonus da riscuotere per arrivare a dama. L’entourage lavora diplomaticamente per agevolare la situazione. Mi auguro che questo braccio di ferro non porti a esiti negativi

Per Tudor Hysaj è sul mercato, non Lazzari e neanche Pellegrini. Esattamente come non ha chiesto la cessione di Guendouzi. Greenwood? A Lotito non è andata giù com’è finita in estate. C’è stato un sondaggio, nulla di più per ora. Il giocatore piace, ha tante pretendenti