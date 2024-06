Abbate a Radiosei: «La Lazio ha un accordo per Dele-Bashiru, ma per la clausola il piano del club è questo»

Abbate, il giornalista fa il punto della situazione sul calciomercato della Lazio soffermandosi in particolare sul giovane 2001

PAROLE – La cosa positiva è che rispetto agli scorsi anni la Lazio sta facendo mercato già a giugno e ha intenzione di dare la rosa completa a Baroni entro il ritiro di Auronzo.

Per quanto riguarda il modulo, ieri l’allenatore della Lazio ha fatto sapere che vorrà giocare col 4-2-3-1 e solo eventualmente passare al 4-3-3.

Quindi abbiamo un punto fermo da cui partire.

Dia non è stato preso e il passo ulteriore a oggi non è stato fatto. I quattro nomi sono Stengs, Dia, Noslin e Dele-Bashiru e la Lazio ci sta un po’ ‘giocando’. E’ stato trovato un accordo verbale con la Salernitana per Dia, ma non è stato fatto il passo ulteriore. La Lazio ha chiesto al Verona di abbassare la richiesta per Noslin, ma vorrebbe prenderlo perché Baroni lo vuole fortemente. Ecco perché rimane aperta la pista Dia nel caso in cui non si riesca a chiudere per Noslin.

La Lazio ha un accordo per Dele-Bashiru che è pronto a sbarcare a Formello, ma non vuole spendere i 7 milioni della clausola rescissoria, ma scendere e chiudere a 5 e si sta lavorando. Baroni vorrebbe il nigeriano per fare il sotto punta perché gli sembra più adatto di Stengs. L’olandese vede la sua trattativa un po’ arenata perché il Feyenoord vuole assolutamente Isaksen per cederlo e la Lazio non vorrebbe farlo