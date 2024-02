200 gol Immobile: un dato dell’attaccante impressiona! Ciro è terzo in questa speciale classifica

200 gol Immobile: Ciro è terzo nella classifica per partite giocate rispetto alla quota raggiunta. Davanti a lui solo Meazza e Nordahl

Con il gol in Cagliari-Lazio, Ciro Immobile ha raggiunto quota 200 reti in Serie A. L’Italiano è terzo in questa speciale classifica:

NUMERO DI PARTITE PER ARRIVARE AI 200 GOL

Nordahl 238

Meazza 296

Immobile 341

Piola 363

Di Natale 400

Altafini 407

Baggio 443

Totti 466