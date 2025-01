125 anni Lazio, il post di auguri di Hernanes fa impazzire di gioia i tifosi biancocelesti – FOTO

125 anni Lazio, in occasione della festa per il compleanno delle aquile l’ex biancoceleste pubblica un bel post che fa emozionare i tifosi

Il 9 Gennaio non sarà mai un giorno qualunque per la Lazio e i tifosi biancocelesti visto che si celebra la nascita del club capitolino. Quest’oggi infatti in molti hanno esposto e divulgato messaggi d’amore nei confronti della società e tra questi c’è anche Hernanes che rende noto un post che fa palpitare il cuore ai sostenitori biancocelesti