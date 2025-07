Calciomercato Lazio, Cancellieri fortemente ricercato da una squadra importante. La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: l’Olympiakos punta Cancellieri, possibile nuova uscita. La situazione

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi anche sul fronte delle uscite, con nuove possibili trattative che potrebbero sbloccare altre operazioni in entrata. Uno dei nomi finiti al centro delle attenzioni è quello di Matteo Cancellieri, esterno offensivo reduce da una stagione non particolarmente brillante in prestito all’Empoli. Secondo quanto riportato dal portale greco To10, sul giovane classe 2002 ci sarebbe l’interesse concreto dell’Olympiakos.

Il club greco, da tempo a caccia di rinforzi per le corsie esterne, avrebbe individuato in Cancellieri un profilo adatto per il proprio progetto tecnico. Pur non essendo ancora arrivata un’offerta ufficiale alla Lazio, le prime indiscrezioni parlano di una valutazione in corso da parte dell’Olympiakos, che sta monitorando attentamente la situazione. L’operazione rientrerebbe in una strategia già consolidata dalla società greca, che la scorsa stagione ha acquistato Lorenzo Pirola, altro giovane italiano, dimostrando attenzione verso il mercato della Serie A.

Per il club biancoceleste, la possibile partenza di Cancellieri rappresenterebbe un’occasione utile non solo per fare spazio in rosa, ma anche per ottenere risorse economiche preziose. Nel contesto attuale, infatti, il Calciomercato Lazio è fortemente condizionato dalla necessità di rientrare nei parametri finanziari imposti dalla Lega Serie A. Come già emerso nelle ultime settimane, il club deve raggiungere entro il 30 settembre l’indice di sostenibilità fissato allo 0,8 del costo del lavoro allargato. Ogni cessione, quindi, diventa strategica.

Cancellieri, che non sembra rientrare nei piani tecnici di Baroni per la prossima stagione, potrebbe dunque essere uno dei prossimi a lasciare Formello. L’eventuale trasferimento in Grecia, oltre ad alleggerire il monte ingaggi, permetterebbe alla Lazio di muoversi con maggiore libertà in vista della sessione invernale.

Il Calciomercato Lazio si conferma quindi dinamico anche oltre i confini italiani, con club esteri sempre più interessati ai giocatori biancocelesti. La dirigenza, da parte sua, resta vigile e pronta a valutare ogni proposta che possa portare beneficio sia sul piano tecnico che su quello economico. La cessione di Cancellieri all’Olympiakos potrebbe essere una delle mosse chiave per sbloccare nuovi scenari nel mercato di gennaio.