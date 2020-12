Zorc: «Partiti male con la Lazio…» – VIDEO

[video_cn24_amp src=”https://player.daznservices.com/player/ep4/assets/amp-iframe-loader.html?ep4on#a85b2023eb2b04cd05f94e857f.g3rbrg2oc10i1qyx9z3x9zj4y”]

Michael Zorc è tornato a parlare del primo posto conquistato nel girone di Champions League

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, in conferenza stampa ha parlato di come è andato il girone in Champions League; terminata al primo posto davanti alla Lazio.

«Con la Lazio abbiamo cominciato col piede sbagliato, ma possiamo essere felici per le nostre prestazioni. Ora abbiamo quattro partite di Bundesliga e la Pokal prima di Natale».