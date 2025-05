Zoff: «Lazio-Juve sfida decisiva, ma la Juve ha perso la sua identità»

Zoff analizza il momento delle due squadre in vista del match dell’Olimpico: «La Lazio può ancora dire la sua, la Juve ha cambiato troppo»

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale e doppio ex di Lazio e Juventus, ha parlato ai microfoni di Radiosei sulla sfida tra biancocelesti e bianconeri, in programma sabato 10 maggio allo Stadio Olimpico. Una partita delicata, che potrebbe risultare decisiva nella corsa al quarto posto e che arriva in un momento di incertezza per entrambe le squadre.

PAROLE: – «La Lazio ha avuto un inizio di campionato straordinario, poi qualche problemino; se ha superato questa fase di ‘depressione’, credo possa dire la sua. Quando le squadre danno tutto, c’è quasi sempre un periodo di flessione. La Juventus non ha una grande fisionomia, si è cambiato troppo. Questa partita sarà determinante per capire la salute di entrambe: una vittoria sarebbe un bel passo per tutte e due».