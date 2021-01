Zoff: «La Lazio ha grandissimi giocatori, peccato che quest’anno non sia stata così continua»

Dino Zoff ha parlato ai microfoni di Radiosei commentando la stagione della Lazio e la vittoria nel derby della Capitale

DERBY – «Dall’inizio alla fine è stata una gara sempre uguale. Ho visto una Lazio pimpante messa in campo come Dio comanda. la Roma non è riuscita proprio a stargli appresso. I biancocelesti sono riusciti a difendersi bene e ad attaccare alla grande. La classifica tra le due squadre è diversa, ma nel derby non c’è stata storia. Senza pubblico la squadra è arrivata con la grinta giusta, e non oltre: spesso il troppo storpia».

LAZIO – «La Lazio ha grandi giocatori e grandi individualità, certamente con gli undici titolari se la può giocare con chiunque. Peccato che quest’anno la squadra non sia stata così continua».