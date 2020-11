Zenit, Dzyuba avverte la Lazio: «Saremo più aggressivi. Immobile? Ottimo attaccante»

Alla vigilia della sfida contro la Lazio l’attaccante dello Zenit parla in conferenza stampa.

L’attaccante dello Zenit San Pietroburgo, Artem Dzyuba, presente così in conferenza stampa la sfida di Champions League contro la Lazio, in programma domani alla Gazprom Arena:

«Giocheremo un match importante. Sono riuscito a prendermi una pausa, grazie a tutti coloro che si sono preoccupati. Non parlo del mio sostituto, non è una questione che mi riguarda, ma riguarda l’allenatore. Oggi analizzeremo la Lazio nel dettaglio, ma abbiamo visto le gare di Serie A e sappiamo che è una squadra forte e interessante, gioca con cinque difensori. Immobile? E’ un ottimo attaccante.

Non ho dubbi: ci attende una sfida meravigliosa. Sarà molto complicato giocare una competizione del genere in piena pandemia. È un’esperienza da affrontare con dignità. Siamo una squadra e dobbiamo continuare in questo modo senza vacillare. La cosa più importante è che la gara possa portarci alla vittoria. Certo, a casa nostra dobbiamo giocare in modo più aggressivo. Abbiamo tempo per prepararci e sono fiducioso che sceglieremo la giusta tattica».