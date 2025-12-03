Zazzaroni non ha dubbi: «Se al Milan non avessero dato quel rigore non dato alla Lazio al 95’ sarebbe successa la fine del mondo»

Zazzaroni sicuro: «Se al Milan non avessero dato quel rigore non concesso alla Lazio al 95’ sarebbe stata la fine del mondo»

Durante l’ultima puntata di Number 1 Podcast, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato il caso del rigore negato alla Lazio al 94′ contro il Milan. L’occasione è stata anche utile per riaffermare la sua ammirazione per Massimiliano Allegri e il suo modo di intendere il calcio.

PAROLE – «Se al Milan non avessero dato quel rigore non dato alla Lazio al 95’ sarebbe successa la fine del mondo. Quello un rigorino che l’arbitro non concede, perchè Collu non fischia il fallo, l’hanno chiamato e gli hanno fatto dire una bestialità. Il fallo di Marusic che se l’è totalmente inventato».

SU ALLEGRI – «Io sono allegriano a prescindere. Ho seguito il suo calcio negli ultimi 20 anni, so che calcio fa, so cosa vuol dire per lui, so le intuizioni che lui ha, so che se non c’era lui Modric e Rabiot te li scordavi, quindi è uno che sa come costruire la squadra. È uno che non interviene tanto sul mercato ma quando lo fa lo fa bene e che soprattutto sa vincere».

«A me sta storia che devi giocare bene, Guardiola gioca benissimo ma guarda lo scorso anno, Slot gioca benissimo, ma guarda quest’anno. A me piace vincere»

