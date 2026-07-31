Zazzaroni attacca Lotito: «Spera che Gattuso faccia miracoli, dopo 22 anni forse è arrivato il momento di lasciare»

Zazzaroni interviene a gamba tesa sull’attualità della Lazio, il direttore del Corriere dello Sport critica la gestione societaria

Ivan Zazzaroni ha analizzato senza mezzi termini il difficile momento attraversato dalla Lazio. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista ha rivolto critiche durissime al presidente Claudio Lotito, accusandolo di aver progressivamente isolato il club e di non ascoltare gli appelli provenienti dall’ambiente biancoceleste.

Secondo il direttore del Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe ormai diventata marginale nel dibattito calcistico nazionale, mentre l’immagine trasmessa all’esterno rischierebbe di penalizzare anche il lavoro sul mercato. Nel suo intervento non sono mancati riferimenti a Gennaro Gattuso, alla contestazione dei tifosi e alle indiscrezioni relative a possibili acquirenti.

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L’invettiva di Zazzaroni a Lotito e alla gestione della Lazio

LA SITUAZIONE DEL CLUB – «I miei sono inviti inutili a Lotito. Li faccio nel rispetto dei laziali, ma lui non ascolta. Non si rende conto e, se lo fa, è ancora peggio. La Lazio non esiste in questo momento, la Lazio veramente sta morendo di attenzione. Si parla di niente, è marginale. Uno che è presidente di qualsiasi società di calcio e vede questo scempio… Ha risposto male anche al nostro Rindone a Reggio Calabria. Resto basito, è difficile anche trovare argomenti se non riferiti a nomi di mercato strani e sconosciuti, forse anche ai genitori. Questa immagine che viene data della Lazio è penalizzante quando cerchi un giocatore. Non so dove voglia arrivare».

LA GESTIONE DI LOTITO – «Forse Lotito scommette di nuovo su se stesso o sul fatto che Gattuso faccia dei miracoli, che non ti porterebbero comunque da nessuna parte. Manca anche il rispetto dei tifosi, manca l’idea di una visione generale, mentre le altre bene o male ce l’hanno tutte. Oggi tu hai i tifosi che ti schifano, la squadra come espressione di una gestione assolutamente fallimentare. Se dopo 22 anni non sei in grado di tenere in vita in modo decente una società, forse è ora di lasciare».

I POSSIBILI ACQUIRENTI – «Ora non so se ci siano acquirenti pronti a subentrare, secondo me no, altrimenti tutto avrebbe avuto un altro tipo di credibilità. Ho sentito parlare di arabi o del mio concittadino Pignataro. Ho avuto modo di verificare attraverso terze persone e so che lui non ha mai avuto questo tipo di interesse, non soltanto per la Lazio, ma anche per altre società. Non ha interesse a uscire. Quando inviti Lotito a riflettere lo fai inutilmente. Spesso mi hanno invitato a chiedergli di vendere. Lui ti ripete tutte le volte che non lo farà mai, è tutto inutile. Posso anche scriverlo, ma è una partita che non puoi neanche giocare».

LA PROTESTA DEL POPOLO BIANCOCELESTE – «Non è soltanto la Nord, tutti i tifosi hanno deciso di fare lo sciopero bianco. È quello l’upgrade fatto. Fino alla scorsa estate un seguito c’era, una speranza c’era, ma dal primo svuotamento dell’Olimpico, che io ho condiviso, le cose sono cambiate. È l’unica forma di protesta civile che è in mano ai tifosi. Se a me una cosa non va bene, io non la frequento, non ci vado».

IL RUOLO DELLA POLITICA – «Io vorrei soltanto che ci fosse una presa di posizione di Lotito, non che ci sia qualcuno che lo spinga. Non può esserci una gestione “finché morte non ci separi”. Deve esserci una continuità e, se la gente non vuole più esserci, tu non esisti come club. C’è una fine, un momento in cui questa cosa non funziona più».