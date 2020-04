Zauri: «Ripresa? Sono contrario. Lazio e Atalanta le mie squadre del cuore»

Luciano Zauri ha spiegato la sua posizione sull’eventuale ripresa del calcio, soffermandosi poi sul lavoro di Lazio ed Atalanta

Luciano Zauri ha analizzato la possibilità di tornare a giocare attraverso le pagine dell’Eco di Bergamo. Ecco le sue parole:

«La volontà generale è quella di tornare a giocare anche se io non sono d’accordo. Ci sono centinaia di morti tutti i giorni, nel Paese e noi discutiamo di come rimetterci a giocare a calcio. Poi mancano un’enormità d partite e in queste condizioni rischiano tutti, i calciatori, i magazzinieri, i massaggiatori, a continuo contatto con le gambe dei ragazzi. Diciamo la verità: si vuole ricominciare a tutti i costi per tenere in vita il business».

«L’unico modo per finire la stagione è adottare la formula dei playoff e play-out. I playoff scudetto dovrebbero vedere coinvolte le prime quattro. Atalanta e Lazio sono le due squadre che, in questa stagione, hanno espresso il gioco migliore. Mica per niente sono le mie due squadre del cuore».