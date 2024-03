Zauri: «Quello è il punto debole della Lazio. Luis Alberto? Ecco cosa gli manca»

L’ex calciatore della Lazio, Luciano Zauri, ha parlato del momento dei biancocelesti e di come si sta comportando Luis Alberto

LE PAROLE – «Dal punto di vista tattico la squadra di Sarri deve prendere in mano l’incontro, portare tanti uomini oltre la linea della palla. L’Udinese dovrà andare oltre al solo sviluppo della fase difensiva, provando a incidere quando avrà la palla. Luis Alberto? dal punto di vista della personalità non gli sta mancando nulla, però per quanto riguarda le prestazioni non è il calciatore che tutti conoscono.»