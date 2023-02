Zaniolo, spunta la pista Galatasaray: gli aggiornamenti

Nicolò Zaniolo resta un caso aperto in casa Roma: nelle ultime ore spunta con forza l’ipotesi legata al Galatasaray

Come riportato da Sky, e in particolare da Gianluca Di Marzio, è spuntata l’ipotesi Galatasaray per il futuro di Nicolò Zaniolo.

L’esterno, praticamente un separato in casa Roma, avrebbe aperto al trasferimento ma ci sarebbe ancora distanza tra le due società con la Roma che chiede la cessione a titolo definitivo per una cifra pari o vicina ai 30 milioni di euro. Il Galatasaray al momento offre decisamente meno. In più Zaniolo avrebbe chiesto l’inserimento di una clausola rescissoria molto bassa per potersi liberare in estate. Il Galatasaray ha accettato la richiesta ma vorrebbe fissarla ad una cifra di molto superiore. C’è tempo fino all’8 febbraio, giorno di chiusura del mercato turco.