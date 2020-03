Zaniolo, parla il papà: «Gli insulti dei laziali? Per lui sono una medaglia!»

Igor Zaniolo ha parlato delle condizioni del figlio Nicolò, giocatore della Roma, alle prese con un brutto infortunio

Igor Zaniolo, ex giocatore e padre di Nicolò, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport per parlare dell’infortunio del figlio, dei tempi di recupero e di come il ragazzo stia vivendo il momento. Tra le tante domande, al papà del giocatore della Roma, è stato chiesto anche dei cori fatti dalla tifoseria della Lazio, ecco come ha risposto:

«Per lui devono essere una medaglia. Li ha presi in modo positivo. Lui è romanista. In campo Nicolò ha una maturità incredibile, invece fuori dal campo è ancora un bimbo! Ha una doppia personalità!».