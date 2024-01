Zanetti avvisa la Lazio: «La Supercoppa è un trofeo importante e vogliamo dare il massimo»

Zanetti, il vice presidente dell’Inter alla vigilia della Supercoppa avvisa le dirette concorrenti per la Supercoppa tra cui la Lazio

SUPERCOPPA ITALIANA – «È un obiettivo importante e bisognerà dare il massimo, perché è un trofeo che arricchisce la storia del club che lo vince. Tutte le mie vittorie sono arrivate dopo partite emozionanti. Ricordo quella del 2006, quando ribaltammo la Roma dallo 0-3 al 4-3. Sempre con la Roma, ricordo in modo particolare quella al 2008 vinta ai rigori. Ho calciato l’ultimo tiro dagli undici metri, che poi è stato anche l’unico rigore tirato nella mia carriera».