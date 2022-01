Zaccagni, visite mediche in Paideia: è di nuovo a disposizione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaccagni oggi in Paideia per le visite mediche di rito: l’ex Verona è quindi pronto a tornare in campo e mettersi a disposizione

La sua assenza in quel di Formello è stata una delle notizie principali di questi giorni. Ora però Mattia Zaccagni è pronto a fare il suo rientro.

Nella giornata di oggi infatti l’ex Verona, in compagnia di Akpa Akpro, si sottoporrà a delle visite mediche e a dei controlli di rito al centro clinico Paideia. La speranza è che entrambi l’idoneità sportiva per tornare così in campo il prima possibile.