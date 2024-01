Zaccagni uomo derby, Lotito vuole blindarlo: il retroscena del post gara

Zaccagni uomo derby, il presidente Lotito vuole blindarlo alla Lazio: il retroscena del post gara

1-0. Gol di Zaccagni. Probabilmente il tabellino dei sogni di qualunque calciatore giochi un derby. Vincerlo e deciderlo con la propria rete. Un destino che ieri, mercoledì 10 gennaio, è toccato all’ex Hellas Verona. Le gambe non sono tremate dagli 11 metri. Un gol che vale anche la semifinale di Coppa Italia, e forse anche un rinnovo di contratto con la Lazio.

Già, perché, come sappiamo, l’agente del giocatore spinge per un adeguamento di ingaggio del suo assistito. Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito e Zaccagni si sono parlati nel post partita. L’obiettivo sembrava concludere nei prossimi due mesi, ma quella di ieri è serata che può accelerare i tempi e aiutare a mettere l’inchiostro nero sul foglio bianco di un nuovo contratto per l’uomo che ha affossato la Roma.