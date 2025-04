Zaccagni: «Siamo distrutti ma sono orgoglioso della squadra»

Condividi via email

Zaccagni ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sky al termine della partita di Europa League tra Lazio e bodo Glimt: le sue parole

La Lazio è ufficialmente eliminata dalla propria corsa verso la finale di Europa League a causa dell’ingenerosa lotteria dei rigori finale che ha permesso il passaggio del turno ai norvegesi del Bodo Glimt. Sulla prova dei propri compagni si è espresso anche il capitano Mattia Zaccagni il quale ha affermato che:

ATMOSFERA – «L’atmosfera? Siamo distrutti perché avevamo dato tanto, fatto tutto quello che dovevamo fare. Dovevamo forse fare più attenzione sul gol subito, ma sapevamo che i rigori sono una lotteria».

GUENDOUZI – «Quello che ha detto Guendouzi sugli attributi? Non intendeva riferirsi a chi non ha tirato i rigori. La rabbia ognuno la esprime a modo proprio, ma ora dobbiamo ricompattarci per tenere testa al campionato».

DELUSIONE – «È logico che il rammarico dopo una sconfitta così, quasi perfetta, ci sia e sia molto. Abbiamo fatto 120 minuti ad alta intensità, senza mollare su ogni pallone, come richiesto dal mister. Ora dobbiamo ricompattarci perché in campionato dobbiamo dire la nostra».

CAPITANO – «Io, mai come questa sera, come capitano posso essere orgoglioso della mia squadra perché abbiamo dato tutto. I nostri tifosi sono stati fantastici e ci fa male. Ora dobbiamo archiviare tutto il prima possibile».