Zaccagni: «Sarri in allenamento ci ha fatto notare una cosa precisa, ecco quale»

Mattia Zaccagni, autore della rete che ha sbloccato la partita oggi contro lo Spezia, ha rivelato un appunto di Sarri in settimana

Intervenuto a Lazio Style Channel, Mattia Zaccagni ha rivelato nel post-partita di Lazio-Spezia:

«Siamo stati molto bravi, partiti alla grande. Era ciò che il mister ci aveva chiesto. Quando hai 2 settimane per ripartire col campionato puoi dar tutto in campo, magari ci sono altre partite che gestisci di più. Noi dobbiamo giocare però sempre con questa cattiveria. La continuità è ciò che stiamo cercando. Il mister ci ha detto che negli ultimi 20 giorni ha visto qualcosa di importante nel palleggio e oggi l’abbiamo messo in campo».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE