Zaccagni: «Tifosi fantastici. Devo avere più continuità e sulla Nazionale...»

Zaccagni ha analizzato la vittoria ottenuta dalla Lazio contro lo Spezia. Queste le sue dichiarazioni nel post partita, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel.

PARTITA – «Siamo partiti alla grande ed era quello che ci aveva chiesto il mister. Abbiamo disputato una grande gara. Abbiamo dato tutto, anche grazie alle due settimane di sosta. Questa cattiveria e quest’intensità sono un qualcosa che serve in ogni partita. Ora ci serve trovare continuità».

NUMERI – «Segno di più in casa? Quando giochi di fronte al tuo pubblico conta l’affetto della gente. I tifosi ci accompagnano ogni partita e oggi sono stati fantastici».

EUROPA – «Giovedì ci aspetta una partita importante. Dobbiamo riscattare quando accaduto in quella precedente e andremo in Austria per vincere».

RUOLO – «Mi piace tanto questa posizione, perché molto spesso mi trovo a fare il centrocampo. Mi trovo anche a giocare tra le linee e sto migliorando nella profondità. Sicuramente posso ancora crescere. In allenamento proviamo molto spesso alcuni movimenti, tra cui i tagli sul primo palo e l’allargamento di Immobile, come quello che ha portato al primo gol».

Le parole di Zaccagni a Sky:

CRESCITA – «Siamo cresciuti a livello di squadra e a livello di distanze in campo, siamo usciti subito ai 2mila all’ora come ha chiesto il mister e abbiamo portato a casa i tre punti».

BLACKOUT – «Ci stiamo lavorando su questo, dobbiamo eliminare serate del genere nel nostro percorso perché ti possono abbattere a livello psicologico ma ce la siamo già dimenticata e dobbiamo guardare avanti».

NAZIONALE – «Poco attaccamento? Non devo rispondere niente, la maglia della Nazionale è un sogno per me come per tutti. Per me quello è un grande obiettivo e spero di vestirla al più presto. Certo, essere convocati è sempre un grande piacere. Io penso a fare bene con la Lazio e il resto verrà da sé».

DIFETTI – «Devo cercare di dare continuità alle mie prestazioni perché oggi è girato tutto bene e devo fare queste prestazioni con più continuità».