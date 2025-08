Zaccagni e Rovella, settimana decisiva per i due calciatori della Lazio: ecco il motivo

Lazio, settimana importante per Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni: ecco l’appuntamento da non mancare per i due

Gennaro Gattuso, il nuovo commissario tecnico dell’Italia, continua il suo giro di visite nei ritiri delle squadre di Serie A e il prossimo 7 agosto farà tappa a Formello per incontrare la Lazio. L’appuntamento, come riportato dal Corriere dello Sport, avverrà alla vigilia della partenza dei biancocelesti per l’Inghilterra, dove affronteranno il Burnley in amichevole. La visita di Gattuso non sarà solo una formalità, ma un’occasione per valutare da vicino i giocatori in ottica Nazionale.

L’attenzione del CT si concentrerà in particolare su due nomi: Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella. Zaccagni, reduce da un intervento chirurgico, ha bisogno di ritrovare la forma e la brillantezza che lo hanno reso un punto fermo della squadra. La sua convocazione dipenderà dalla sua condizione fisica, e Gattuso vorrà valutarlo da vicino. Rovella, invece, punta a riconfermarsi dopo aver trovato spazio con la gestione di Spalletti e cercherà di impressionare il nuovo CT per mantenere il suo posto in azzurro.

La situazione di Alessio Romagnoli è, invece, più complicata. Il difensore centrale, alle prese con problemi fisici, salterà le prime due giornate di campionato e difficilmente rientrerà tra i convocati per le gare di settembre contro Estonia e Israele. Un’occasione mancata, ma che potrebbe ripresentarsi in futuro. Ad accompagnare Gattuso ci saranno due figure di spicco: Gianluigi Buffon, capodelegazione della Nazionale, e Leonardo Bonucci, assistente tecnico. La loro presenza a Formello ha un sapore particolare, dato che entrambi hanno condiviso con Maurizio Sarri l’esperienza alla Juventus.