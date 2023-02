Zaccagni, prima da ex contro il Verona. E il rinnovo…

Mattia Zaccagni affronterà domani per la prima il Verona da ex: intanto Lotito prepara il rinnovo del contratto fino al 2027

Come riferisce Repubblica Roma, quella di domani contro il Verona sarà una partita speciale per Mattia Zaccagni. L’esterno italiano infatti, arrivato alla Lazio nell’estate 2021, affronterà per la prima volta da ex gli scaligeri al Bentegodi.

Nel frattempo Lotito prepara l’offerta di rinnovo: l’idea del patron è quella di estendere al 2027 l’attuale accordo in scadenza a giugno del 2025.