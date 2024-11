Zaccagni a Dazn: «Onorato di essere capitano della Lazio. Tenuto sempre il pallino del gioco stasera»

Mattia Zaccagni, capitano biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Lazio Bologna: le dichiarazioni del giocatore

VITTORIA CON PAZIENZA – «Siamo stati bravi, abbiamo avuto pazienza per tutta la gara. Abbiamo mantenuto noi in mano il pallino del gioco, devo fare i complimenti a tutti per una grandissima partita».

CAPITANO E ORGOGLIO – «Sono onorato di essere capitano di questo gruppo. Siamo molto coinvolti. Abbiamo visto che chi gioca fa grandi prestazioni, dal più giovane al più vecchio e sono contentissimo».