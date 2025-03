Zaccagni a Dazn: «Le rivali sono cariche e fanno punti e il nostro obiettivo questa sera sarà questo»

Condividi via email

Zaccagni, il capitano biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni della vigilia a pochi minuti dalla partita contro il Milan caricando la squadra

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, tra pochissimo la Lazio torna in campo per vendicare la sconfitta con l’Inter e ribadire alle rivali che la squadra biancoceleste c’è per la corsa Champions. Alla vigilia del match a Dazn Zaccagni da capitano carica la squadra cosi

PAROLE – Noi vogliamo fare bene. Pensiamo a stasera, le altre stanno facendo bene, ci sono tante squadre in pochi punti e cerchiamo di portare a casa il massimo