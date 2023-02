Zaccagni, l’attaccante biancoceleste pubblica sui social un post dove esterna la sua gioia per la vittoria di ieri con il Cluj

La vittoria di ieri sera seppur di misura rilancia la Lazio in vista della trasferta di domenica a Salerno contro la Salernitana. Ad esternare la sua gioia per l’importante successo in Conference contro il Cluj è Zaccagni, il quale sui social pubblica questo post