Zaccagni, svelati i nomi del padrino e della madrina del figlio Thiago

Saranno Ciro Immobile e Jessica Melena il padrino e la madrina del figlio di Zaccagni e Chiara Nasti, a svelarlo l’influencer partenopea

Tramite un post su Instagram Chiara Nasti, compagna dell’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni, ha annunciato chi saranno il padrino e la madrina del loro bambino. La decisone dei due giovani genitori è ricaduta sul compagno di squadra di Zaccagni, Immobile e sulla moglie Jessica Melena. Ecco la didascalia del post della bella influencer

POST INSTAGRAM– «Siamo molto felici di aver scelto voi come padrino e madrina per Thiago, per le persone che siete, i valori che avete ed il senso di famiglia che date. Siete una famiglia bellissima, vi voglio bene amici“. Jessica ha risposto: “E noi non vediamo l’ora. Questo scricciolino ha rapito il nostro cuore»